Das Unternehmen publizierte am Freitag überraschend ein Business Update nach elf Monaten und revidierte dabei den Ausblick. So wird im Gesamtjahr 2023 mit einem Reingewinn zwischen 10 und 20 Millionen Franken gerechnet, inklusive positiver Steuereffekte, wie Leonteq am Freitag mitteilt. Im Vorjahr lag dieser Wert noch bei über 156 Millionen.