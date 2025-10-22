Lettland will - wie auch Estland und Litauen - seine Grenzen zu Russland und dessen Verbündeten Belarus mit Verteidigungsanlagen und physischen Barrieren gegen mögliche Angriffe sichern. Auch Minen sollen dazu im Ernstfall verlegt werden. Damit reagieren die Regierungen in Tallinn, Riga und Vilnius auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, der als direkte Gefahr für die nationale Sicherheit gesehen wird.