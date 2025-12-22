Die Sonderregelung, die bereits mehrfach verlängert worden war und bis zum Ende des Jahres gelten sollte, wird nun bis zum 30. Juni 2026 in Kraft bleiben. Damit werden dem lettischen Grenzschutz weitergehende Befugnisse in Gebieten im Osten des Baltenstaats eingeräumt. Parallel dazu soll bis Ende 2026 die Grenze mit weiterer technischer Infrastruktur ausgestattet werden.