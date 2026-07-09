«Lettland ist derzeit eindeutig das Hauptzielland», sagte Pujats mit Blick auf die Zahl an Migranten, die zuletzt in Polen und Litauen an der Grenze zum autoritär regierten Belarus aufgegriffen wurden. So hätten an manchen Tagen teils mehr als 200 illegale Grenzgänger versucht, irregulär nach Lettland einzureisen. In den Nachbarländern dagegen liegen die Zahlen nach offiziellen Angaben deutlich niedriger - in Litauen wurden im gesamten Jahr bislang 900 Migranten abgehalten, in Polen kam es zuletzt nur noch zu wenigen Versuchen.