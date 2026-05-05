Lettlands Polizei hat im Zuge ihrer Ermittlungen zu den veröffentlichten Akten im Fall des verurteilten Sexualstraftäters Jeffrey Epstein ein weibliches Opfer identifiziert. Dabei handele es sich um eine lettische Staatsbürgerin, sagte Polizeichef Armands Ruks im Fernsehen. Das mutmassliche Opfer sei volljährig und von einem Ausländer rekrutiert worden, dessen Identität die Ermittler bereits festgestellt haben. Lettische Staatsbürger, die direkt an der Rekrutierung von Mädchen oder Frauen zur sexuellen Ausbeutung beteiligt gewesen waren, sind nach Angaben von Ruks bislang noch keine identifiziert worden.