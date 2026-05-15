Nach dem Rücktritt von Lettlands Regierungschefin Evika Silina hat Staatspräsident Edgars Rinkevics Gespräche mit den sechs im Parlament vertretenen Parteien aufgenommen. Der Staatschef des baltischen EU- und Nato-Landes traf im Rigaer Schloss zunächst mit den Progressiven zusammen. Die linksgerichtete Partei hatte der liberalkonservativen Ministerpräsidentin wegen eines politischen Streits über den Umgang mit Drohnenvorfällen an der Grenze zu Russland ihre Unterstützung entzogen und damit für den Bruch des regierenden Dreierbündnisses gesorgt. Danach traf sich Rinkevics auch noch mit den Vertretern der anderen Parteien.