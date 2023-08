Lettland Ministerpräsident Krisjanis Karins hat im Zuge einer geplanten Regierungsumbildung offiziell seinen Rücktritt eingereicht. Der 48-jährige überreichte am Donnerstag in Riga sein Demissionsgesuch an Staatspräsident Edgars Rinkevics. Karins' Schritt führt gemäss lettischer Verfassung automatisch zum Rücktritt des gesamten Kabinetts des baltischen EU- und Nato-Landes. Bis zur Bestätigung einer neuen Regierung in dem an Russland und Belarus grenzenden Ostseestaats bleibt die bisherige Ministerriege aber weiter geschäftsführend im Amt.

17.08.2023 15:04