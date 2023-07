Wechsel an der Konzernspitze

Bei Nestlé kommt es in den nächsten Monaten zu Wechseln an der Konzernspitze. Der langjährige CFO François-Xavier Roger tritt ab und wird durch Anna Manz von der London Stock Exchange ersetzt. François-Xavier Roger habe sich nach acht Jahren als Generaldirektor und Chief Financial Officer entschieden, das Unternehmen zu verlassen und neue berufliche Herausforderungen anzunehmen, heisst es in einer Mitteilung.