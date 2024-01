Der Jeanshersteller Levi Strauss will nach einem Gewinneinbruch im grossen Stil Stellen abbauen. Bis zu 15 Prozent der zuletzt 14 800 Beschäftigten sollen gehen, meldete der Konzern am Donnerstagabend nach US-Börsenschluss in San Francisco. Damit will Levi Strauss seine Kosten senken. Die Erwartungen des Managements für Umsatz und Gewinn im neuen Geschäftsjahr blieben jedoch hinter den Erwartungen der Wall Street zurück.

26.01.2024 12:41