Sie hat die Vorlage, auf welche der Ständerat im März eintrat, mit 5 zu 4 Stimmen bei zwei Enthaltungen abgelehnt. Die WAK-S findet weiterhin, die Einführung einer Investitionskontrolle wäre dem Wirtschafts- und Investitionsstandort Schweiz abträglich, ohne dabei die öffentliche Ordnung oder Sicherheit deutlich zu stärken. Das teilten die Parlamentsdienste am Freitag mit.