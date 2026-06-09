Greensill dürfe ohne gerichtliche Genehmigung weder als Geschäftsführer tätig sein noch an der Gründung oder der Leitung eines Unternehmens mitwirken, heisst es in einer Mitteilung des britischen Insolvenzamts. Der australische Geschäftsmann habe einer entsprechenden Vereinbarung zugestimmt, kurz bevor in der laufenden Woche ein Prozess begonnen hätte. In den vergangenen Tagen hatten bereits diverse britische Medien darüber berichtet.