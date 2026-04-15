Der Kauf von Grundstücken in der Schweiz durch Ausländer soll erschwert werden. Der Bundesrat hat entsprechende Anpassungen des Gesetzes über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland, bekannt als Lex Koller, in die Vernehmlassung geschickt. Während die SP darin ein «starkes Signal» sieht, spricht die SVP von «Symptombekämpfung».