Das Team und damit auch die Niederlassung sollen ab Januar 2026 ihre Tätigkeit in der bayerischen Landeshauptstadt aufnehmen. Die Mitarbeitenden bringen langjährige Erfahrung im Bereich Private Banking mit und seien auch in der Region fest verankert.
Die Leitung des Standorts werde Matthias Böhmer und Maurice Friedemann unterstehen, heisst es weiter. Die Niederlassung in München bestand zwar schon vorher, aber bisher war dort noch kein Team fest im Private Banking tätig, ordnete eine Sprecherin auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP ein.
LGT ist seit Oktober 2022 mit Niederlassungen in Deutschland vertreten. Neben München gibt es noch Standorte in Hamburg, Düsseldorf, Köln und Frankfurt am Main.
cg/rw
(AWP)