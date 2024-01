In einem nächsten Schritt will die Gesellschaft auch den deutschen Hauptsitz in München ausbauen. In dieser Zweigniederlassung der LGT Bank sind derzeit lediglich Management-Funktionen ohne Kundenberatung angesiedelt. «Zeitnah» wolle man von dort auch Kundengeschäft in der Region aufbauen, sagte ein Sprecher auf Anfrage zur Nachrichtenagentur AWP.