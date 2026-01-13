Mit dem Pfandbriefinstitut stehe den angeschlossenen liechtensteinischen Banken erstmals eine Plattform zur Verfügung, über die sie gemeinsam Pfandbriefe ausgeben können, hiess es in einer Mitteilung vom Dienstag. Das LPBI plant demnach, in den kommenden Monaten mit den ersten Pfandbriefemissionen zu starten.
Rechtliche Grundlage ist laut dem Communiqué das neue Pfandbriefgesetz, das im Dezember 2024 vom Landtag verabschiedet wurde und seit April 2025 in Kraft ist. Das LPBI ist als Finanzdienstleistungsinstitut konzessioniert und untersteht der Aufsicht der Finanzmarktaufsicht Liechtenstein.
Die Geschäftsleitung des Instituts werden laut den Angaben Georg Stöckl von der LGT als CEO und Bettina Halter von der LLB als Chief Risk Officer übernehmen. Der Verwaltungsrat wird von Christoph Reich (LLB) präsidiert, Vizepräsident ist Michael Bürge (LGT). Weitere Mitglieder sind Daniel Bose, Andreas Oehler und Karl Laternse.
sc/hr
(AWP)