Mit dem Pfandbriefinstitut stehe den angeschlossenen liechtensteinischen Banken erstmals eine Plattform zur Verfügung, über die sie gemeinsam Pfandbriefe ausgeben können, hiess es in einer Mitteilung vom Dienstag. Das LPBI plant demnach, in den kommenden Monaten mit den ersten Pfandbriefemissionen zu starten.