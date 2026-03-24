Beim Personalaufwand gab es - zum Teil akquisitionsbedingt - zwar ein Plus von 10 Prozent, der Sachaufwand war hingegen leicht rückläufig. Das Kosten-Ertrags-Verhältnis verbesserte sich damit um 1,2 Prozentpunkte auf 76,8 Prozent für 2025, bleibt damit aber relativ hoch. Die Wertberichtigungen reduzierten sich derweil um 3 Prozent auf 147,4 Millionen Franken.