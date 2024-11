Über 20 Luftangriffe in der Nacht

Nach Angaben der libanesischen Polizei hat es in der Nacht über 20 Luftangriffe gegeben. Das israelische Militär greift immer wieder Ziele der Hisbollah in den normalerweise dicht besiedelten Vororten der Hauptstadt an. Viele Bewohner sind bereits geflohen. Die Hisbollah ist in dem Gebiet stark vertreten.