Die libanesische Armee hat die Bevölkerung davor gewarnt, in den Süden des Landes zurückzukehren. Es bestehe die Gefahr weiterer Angriffe durch Israel, teilte die Armee mit. Zuvor hatte Israel erklärt, die Waffenruhe mit dem Iran gelte nicht für den Konflikt mit der Hisbollah. Auch ein libanesischer Regierungsvertreter sagte der Deutschen Presse-Agentur, der Libanon habe bisher keine offizielle Mitteilung über eine Waffenruhe erhalten, die das Land einschliesse.