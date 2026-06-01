Die Hisbollah ihrerseits habe dem US-Vorschlag für einen gegenseitigen Stopp der Angriffe mit Israel zugestimmt. Die libanesischen Behörden hätten eine entsprechende Bestätigung erhalten.
Nach Angaben Aouns informierte US-Präsident Donald Trump die libanesische Botschafterin in Washington, Nada Hamadeh Moawad, darüber, dass auch Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu dem Vorschlag zugestimmt habe. Die Botschafterin habe die Informationen anschliessend an Aoun weitergeleitet, der seinerseits die Hisbollah darüber unterrichtet habe.
Die für Dienstag und Mittwoch geplanten Verhandlungen sollen nach Angaben des Präsidialamtes fortgesetzt werden, um die jüngsten Fortschritte zu erörtern und darauf aufzubauen.
Die als Dahija bekannten südlichen Vororte Beirut sind ein wichtiges Einflussgebiet der Hisbollah. Nachdem sich die Lage zwischen Israel und der vom Iran unterstützen Organisation in den vergangenen Tagen deutlich zugespitzt hatte, kündigte Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu erneut auch wieder Angriffe in Dahija an.
Seit einer Waffenruhe, die Mitte April, erstmals zwischen der libanesischen und israelischen Regierung vereinbart wurde, hatte das israelische Militär seine Angriffe in den Vororten bereits grösstenteils eingestellt./arj/DP/he
(AWP)