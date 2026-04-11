Im Rahmen der Waffenruhe zwischen dem Israel, den USA und dem Iran gab es auch im Libanon Hoffnung auf eine Deeskalation im Krieg zwischen der Hisbollah und Israel. Nach einem Grossangriff des israelischen Militärs am Mittwoch liess die Intensität der Angriffe vorerst nach. Für kommende Woche sind direkte Gespräche zwischen israelischen und libanesischen Vertretern in Washington geplant. Seit Anfang März wurden im Libanon rund 2.000 Menschen getötet./arj/DP/zb