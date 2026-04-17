«Wir haben bisher 13 Leichen geborgen und gehen davon aus, dass sich noch mehr als 20 Menschen unter den Trümmern befinden», sagte der Leiter des Zivilschutzes in Tyrus, Musa Nasrallah, der dpa. Es seien bisher mehr als 35 Verletzte gezählt worden. Die Suche nach weiteren Opfern dauere noch an.