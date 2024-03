Der getötete Vater und seine beiden Söhne waren Kämpfer der Hisbollah, wie die proiranische Schiitenorganisation am Sonntagmorgen mitteilte. Als Reaktion auf den tödlichen Angriff erklärte die Miliz, am Morgen Stellungen des israelischen Militärs in Meron im Norden Israels angegriffen zu haben. Die israelische Armee teilte mit, rund 35 Raketenabschüsse aus dem Libanon auf Ziele in Israel registriert zu haben. Über Nacht hätten israelische Kampfflugzeuge terroristische Infrastrukturen der Hisbollah angegriffen. Auch ein Hisbollah-Militärgelände in der Gegend um Kherbet Selm sei angegriffen worden.