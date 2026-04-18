Hunderttausende warten im Libanon nach Wochen des Kriegs darauf, endlich wieder nach Hause zu kommen. Im Krieg zwischen Israel und der Hisbollah wurden mehr als eine Million Menschen vertrieben. Wochenlang hofften sie auf die Erlösung: eine Waffenruhe, die es ihnen ermöglicht, endlich wieder im eigenen Bett zu schlafen. In der Nacht zum Freitag war es endlich so weit. Um Mitternacht trat eine zehntägige Feuerpause in Kraft, die nur wenige Stunden zuvor von US-Präsident Donald Trump angekündigt worden war.