Der libanesische Staat will alle Waffen im Land unter staatliche Kontrolle bringen - nun hat die Regierung auf einen vom Militär dafür ausgearbeiteten Plan positiv reagiert. Das Kabinett habe «die Präsentation des Armeechefs über den Plan zur Kenntnis genommen und begrüsst», sagte Informationsminister Paul Morcos nach einer Kabinettssitzung in der Hauptstadt Beirut. Allerdings will die im Land lange mächtige Hisbollah-Miliz dem Plan bislang nicht zustimmen.