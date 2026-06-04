Israels Verteidigungsminister Israel Katz wies Kritik an der Vereinbarung zurück und sprach nach Angaben des Nachrichtenportals «ynet» von «grossen Errungenschaften im Libanon, am Boden und im politischen Bereich». Die neue Einigung sei «eine Reflexion der Realität, die wir bisher im Libanon geschaffen haben». Diese könnte zu einem Friedensvertrag mit dem Libanon führen. Nach seiner Auslegung enthält die Vereinbarung nicht nur eine Verpflichtung zur Entwaffnung der Hisbollah und ihre Entfernung aus dem Gebiet südlich des Litani-Flusses, sondern auch die fortgesetzte Präsenz der israelischen Armee in einer sogenannten «Sicherheitszone» und ihrer «Einsatzfreiheit».