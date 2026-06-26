Ungeachtet eines erneuten Angriffs der israelischen Armee im Südlibanon gehen die Bemühungen um einen dauerhaften Waffenstillstand zwischen Israel und der libanesischen Hisbollah-Miliz weiter. «Die Gespräche zwischen Israel und dem Libanon dauern an, und wir unterstützen sie weiterhin», hiess es aus dem US-Aussenministerium. Vertreter der beiden Nachbarländer sollen sich demnach heute um 15.00 Uhr MESZ erneut in Washington treffen. Die USA streben als Vermittler eine umfassende Einigung an, um den Krieg Israels mit der proiranischen Hisbollah zu beenden.