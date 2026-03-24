Der libanesische Staat steht unter Druck, die Entwaffnung der vom Iran unterstützen Hisbollah im Land durchzusetzen. Im Zuge des Iran-Kriegs ist auch der Konflikt zwischen der Hisbollah und Israel wieder eskaliert. Lange Zeit agierte die Hisbollah im Land wie ein Staat im Staate und konnte auch viele politische Prozesse im Land kontrollieren. Israel wirft der libanesischen Regierung Versagen beim Prozess der Entwaffnung vor.