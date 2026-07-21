Im laufenden Krieg Israels mit der Hisbollah im Libanon soll die staatliche Armee schrittweise im Süden die Kontrolle vom israelischen Militär übernehmen. Deren Rückzug aus mehreren Versuchszonen gilt als ein Test, ob die Armee die Kontrolle gegenüber der Hisbollah durchsetzen kann und ob die Miliz die Armee möglicherweise angreifen könnte. Bei so einem Szenario könnte dem Libanon - zusätzlich zum Krieg Israels mit der Hisbollah - eine neue Phase der Konfrontationen und schwerer Gewalt drohen./jot/DP/jha