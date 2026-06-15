Israel und die mit dem Iran verbündete Hisbollah-Miliz im Libanon liefern sich seit einigen Monaten trotz einer Waffenruhe wieder Gefechte. Die israelische Armee ist tief auf libanesisches Gebiet eingedrungen und hat dort sowie in den südlichen Vororten Beiruts teils schwere Zerstörung angerichtet. Im Süden des Libanon mussten viele Menschen ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Die Hisbollah schiesst immer wieder Raketen auf den Norden Israels./cmy/DP/stk