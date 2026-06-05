Er forderte Teheran auf, sich nicht länger in die inneren Angelegenheiten des Libanon einzumischen. Die Interessen des Libanon stimmten nicht mit denen des Iran überein. An die iranischen Revolutionsgarden gerichtet erklärte er: «Es ist nicht euer Land, es ist unser Land.» Der Chef der vom Iran stark unterstützen Hisbollah-Miliz, Naim Kassim, repräsentiere nicht das libanesische Volk, wurde Aoun zitiert.