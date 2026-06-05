Er forderte Teheran auf, sich nicht länger in die inneren Angelegenheiten des Libanon einzumischen. Die Interessen des Libanon stimmten nicht mit denen des Iran überein. An die iranischen Revolutionsgarden gerichtet erklärte er: «Es ist nicht euer Land, es ist unser Land.» Der Chef der vom Iran stark unterstützen Hisbollah-Miliz, Naim Kassim, repräsentiere nicht das libanesische Volk, wurde Aoun zitiert.
CNN veröffentlichte zunächst nur Ausschnitte des Interviews. Nach Angaben des Präsidentschaftspalasts in Beirut soll das gesamte Interview am Montag ausgestrahlt werden.
Aoun äusserte sich vor dem Hintergrund eines neuen Anlaufs zur Umsetzung einer Waffenruhe zwischen Israel und dem Libanon. Die Einigung sei nach schwierigen Verhandlungen erzielt worden und könne den Weg zu einem dauerhaften Frieden ebnen, sagte er. Die vom Iran unterstützte Hisbollah, die nicht an den Verhandlungen beteiligt war, lehnte die Bedingungen ab./arj/DP/stk
(AWP)