Seit Sonntag sei die Raffinerie mindestens dreimal Ziel von Drohnenangriffen gewesen, teilte NOC mit. Bei einem Angriff am Montagabend brach demnach ein Feuer aus, nachdem eine Drohne einen Tank mit rund 4,5 Millionen Litern Treibstoff getroffen hatte. Einige Stunden später sei die Anlage erneut mit einer Drohne angegriffen worden. Verletzte oder Schäden soll es nicht gegeben haben.