Damit spitzt sich die neue Krise um die zwei verfeindeten Regierungen in dem Land weiter zu. In dem Wüstenstaat in Nordafrika läuft ein langer Kampf um Einfluss und Ressourcen zwischen zwei grossen Lagern. Sie werden angeführt von Ministerpräsident Abdel Hamid Dbaiba und im Westen und Feldmarschall Chalifa Haftar sowie dessen Söhnen im Osten. Das Land ist zutiefst gespalten, es gibt zwei parallel arbeitende Regierungen und Verwaltungen.