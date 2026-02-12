Der Discounter Lidl Schweiz hat sich mit der Gewerkschaft Syna sowie dem Kaufmännischen Verband auf eine Erhöhung der Lohnsumme für seine Beschäftigten um 1,5 Prozent geeinigt. Es handle sich um die höchste Lohnrunde der Branche, heisst es in einer gemeinsamen Mitteilung vom Donnerstag.