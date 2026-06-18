Der Name des Pubs ist ein Wortspiel mit «middle aisle», womit in Grossbritannien die Allerlei-Regale in der Mitte der Discount-Supermärkte bezeichnet werden. Die Gaststätte ist in das Supermarktgebäude integriert, hat aber einen eigenen Eingang. Die Ausstattung ist eher nüchtern und in den Farben des Lidl-Logos, Gelb, Blau und Rot gehalten. Ob der Discounter-Charme bei den Nordiren verfängt, wird sich noch zeigen müssen. Durch die Gaststätte sollen aber immerhin acht Arbeitsplätze entstanden sein, berichtete PA.