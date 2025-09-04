Bram van der Valk, der von Lidl für die neue Position berufen wurde, ist seit zwanzig Jahren Mitglied des Lidl-Konzerns, fast vier Jahre davon bei Lidl Schweiz. Er bringe langjährige Erfahrung in den Bereichen Kunde und Einkauf mit und werde künftig alle Bereiche leiten, die direkt mit den Kunden interagieren, hiess es in der Mitteilung.