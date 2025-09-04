Damit werde die Geschäftsleitung auf sieben von bisher sechs Personen ausgebaut, sagte eine Lidl-Sprecherin auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP. Ziel der Umstrukturierung sei es, den Fokus auf die Kundinnen und Kunden weiter zu stärken. Die neu geschaffene Rolle vereint deshalb Abteilungen wie Marketing, Brand, Customer Relations und Sales.
Bram van der Valk, der von Lidl für die neue Position berufen wurde, ist seit zwanzig Jahren Mitglied des Lidl-Konzerns, fast vier Jahre davon bei Lidl Schweiz. Er bringe langjährige Erfahrung in den Bereichen Kunde und Einkauf mit und werde künftig alle Bereiche leiten, die direkt mit den Kunden interagieren, hiess es in der Mitteilung.
sc/cg
(AWP)