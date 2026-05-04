Der Discounter eröffnete 2009 die ersten Filialen in der Schweiz. Mittlerweile zählt er rund 5000 Angestellte und betreibt 190 Filialen im ganzen Land. Pennanen hatte im letzten Herbst angekündigt, Lidl wolle in der Schweiz bis in zehn Jahren 300 neue Filialen eröffnen und 2000 neue Stellen schaffen.