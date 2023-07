Steimle nimmt nach vier Jahren als operativer Chef bei Lidl Schweiz einen neuen Führungsposten bei Lidl in Deutschland an, wie der Discounter am Dienstagnachmittag in einem Communiqué bekannt gab. In Deutschland bekleide er eine neu geschaffene Position als Mitglied der Geschäftsleitung (GL Regio Süd) und werde dort 20 Regionalgesellschaften verantworten.