Preissenkungen über Effizienz und teils tiefere Margen

Im laufenden Geschäftsjahr erzielten laut Pennanen bisher über 60 Filialen Rekordumsätze, das Umsatzwachstum sei prozentual zweistellig. Genaue Zahlen veröffentliche das zur deutschen Schwarz-Gruppe gehörende Unternehmen jedoch nicht. Ein Teil des Gewinns werde in der Schweiz reinvestiert. Seit dem Markteintritt 2009 habe Lidl über zwei Milliarden Franken in den Standort investiert.