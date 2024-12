Die Zahl der neuen Stellen hänge von der Grösse einer Filiale ab, sagte Pennanen in dem am Donnerstag veröffentlichten Gespräch. Durchschnittlich rechne der Detailhändler mit 20 bis 25 neuen Stellen pro Laden. Inklusive der Logistik würden also rund 300 neue Stellen pro Jahr geschaffen, sagte der Länderchef.