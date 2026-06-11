Alle Sparten mit Umsatzplus

Über die beiden Handelsketten hinaus trug auch das zur Gruppe gehörende Entsorgungs- und Recyclingunternehmen PreZero mit 4,1 Milliarden Euro (plus 5,1 Prozent) zum Umsatz bei. Die IT- und Digitalsparte Schwarz Digits kam auf einen Erlös von 2,2 Milliarden Euro. Das Wachstum von fast 16 Prozent geht den Angaben nach wesentlich auf die wachsende Nachfrage nach Cloud-Lösungen zurück. Schwarz ist bereits länger auch als IT-Dienstleister unterwegs und will sich als europäische Alternative zu Anbietern wie Amazon Web Services und Microsoft Azure aufstellen. Dazu baut das Unternehmen unter anderem ein milliardenschweres Rechenzentrum in Brandenburg.