«Die Filialen haben regulär geöffnet, so dass die Kunden wie gewohnt ihre Einkäufe tätigen können», teilte Kaufland am Morgen mit. An einigen Standorten hätten Kaufland-Mitarbeiter an den Warnstreiks teilgenommen. Streikmassnahmen seien für Arbeitnehmer eine legitime Möglichkeit, ihre Forderungen zum Ausdruck zu bringen, und Kaufland respektiere die Teilnahme.