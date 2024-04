Milei und Musk verstehen sich als Ultraliberale und Verteidiger der freien Rede. «Es war wie Liebe auf den ersten Blick», zitierte die Zeitung «La Nación» den künftigen argentinischen Botschafter in den USA, Gerardo Werthein, der an dem Treffen in Texas teilnahm. Milei und Musk verständigten sich demnach darauf, bald eine Konferenz zur Stärkung freiheitlicher Ideen in Argentinien zu veranstalten./dde/DP/he