So stieg der Anteil der reinen Elektroautos von 2,3 auf 3,3 Prozent. Hybrid-Fahrzeuge machten einen Sprung von 6,0 auf 7,6 Prozent, wie den ebenfalls am Donnerstag publizierten provisorischen Zahlen des Bundesamts für Statistik (BFS) zum Strassenfahrzeugbestand per Ende September zu entnehmen ist.