Dabei ist LTIN laut Mitteilung als öffentlich-private Partnerschaft konzipiert und befindet sich mehrheitlich im Besitz von Telecom Liechtenstein. Zu den Partnern des Projektes gehören laut Mitteilung die Bank Frick, Bitcoin Suisse, Solstice und Zilliqa. Unterstützt wird die Initiative zudem von Organisationen wie der Inacta Group, der Lukso Foundation, QPQ und Swiss Subnet, die beim Aufbau der Plattform mitwirken.