Dabei unterscheiden sich die beiden Grossparteien in ihrer Ausrichtung kaum. Trotz des historischen Zweikampfs bewegen sich beide in ihren Wahlprogrammen nahezu deckungsgleich in der politischen Mitte, wie der Liechtensteiner Politologe Wilfried Marxer kürzlich an einer Informationsveranstaltung anhand der aktuellen Smart Spider-Auswertung aufzeigte.