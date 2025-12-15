Mit der Wahl eines Gerichtes würden «Just Eat»-Kundinnen und -Kunden etwas über sich aussagen wollen, steht weiter im Jahresreport. Darin stellt «Just Eat» ein wachsendes Interesse an komplexen Geschmäckern fest. Im letzten Jahr seien Bestellungen mit Miso und Kimchi stark angestiegen - bei den Getränkebestellungen legten Matcha, Chai und Cold Brew am meisten zu.