Wegen eines Kerosin-Lieferengpasses müssen sich Passagiere am Airport Hamburg auf Verspätungen und Flugausfälle einstellen. «Zurzeit läuft der Flugbetrieb stabil. Wir gehen jedoch davon aus, dass es in den nächsten Tagen zu Flugplan-Änderungen und Verspätungen am Hamburg Airport kommen kann», teilte der Airport auf Anfrage mit. Derzeit habe man keine genaueren Informationen zu Ursache und Umfang des Lieferengpasses. Es gebe jedoch keine Hinweise darauf, dass Sabotage oder terroristische Aktivitäten im Spiel sein könnten.