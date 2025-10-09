Rüstungschef Urs Loher war vergangene Woche zu einem Arbeitsbesuch in den USA im Verteidigungsministerium Pentagon in Arlington, Virginia. Dabei betonte die Schweizer Delegation die Bedeutung der Patriot-Systeme für den Schutz der Schweiz vor Bedrohungen aus der Luft und die Wichtigkeit der baldigen Ausbildung der Truppe an den Systemen. Besprochen worden seien die Auswirkungen möglicher Verzögerungen bei der Beschaffung auf die Verträge und den Zahlungsplan der Schweiz.