Die Stimmbevölkerung von Liestal BL hat sich am Sonntag für einen Post-Neubau sowie einen neuen Stadtpark am Orisbach ausgesprochen. Mit 52,9 Prozent nahm sie Quartierplanung am Orisbach an. Der Baukredit für die neue Parkanlage zwischen Bahnhof und Altstadt wurde mit 54,2 Prozent angenommen.

19.11.2023 13:55