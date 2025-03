Tessin, Lombardei, Piemont - und nun auch Ligurien - wollen gemeinsam den Güterkorridor Genua-Rotterdam voranbringen. Am Montag traf sich der Präsident der gesetzgebenden Versammlung Liguriens, Stefano Balleari, mit dem Präsidenten des Tessiner Grossen Rates, Michele Guerra, um ein gemeinsames Schreiben zu unterzeichnen. Die Unterzeichnung fand am Rande eines Treffens von genuesischen Spediteuren in Genua statt.